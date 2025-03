Canadá anuncia aranceles del 25% a EE.UU

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que su país impugnará los aranceles impuestos por Estados Unidos a través de la OMC y el T-MEC. Además, Canadá impondrá aranceles recíprocos del 25% a importaciones estadounidenses por un total de 30 mil millones de dólares, y en un plazo de 21 días, a bienes por 125 mil millones de dólares, con el objetivo de defender los empleos de sus ciudadanos.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que su país impugnará los aranceles impuestos por Estados Unidos. / Pixabay |

"Estados Unidos lanzó una guerra comercial contra Canadá" nuestro país "no retrocederá", dijo Trudeau en una conferencia de prensa. "Esto es una cosa muy tonta de hacer".

Today, the United States launched a trade war against Canada: their closest partner and ally — their closest friend.



Canadians are reasonable, but we will not back down from a fight.



Not when our country is at stake.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 4, 2025