PlayStation 2: Se cumplen 25 años de la consola más vendida de la historia

El 4 de marzo de 2025 marca un hito para los amantes de los videojuegos: se cumplen 25 años del lanzamiento de la PlayStation 2, la consola que redefinió la industria y se consolidó como la más vendida de la historia, con más de 160 millones de unidades comercializadas a nivel mundial.

Lanzada originalmente en Japón el 4 de marzo del año 2000, la PS2 fue revolucionaria en muchos aspectos. No solo ofrecía gráficos impresionantes para la época y un catálogo de juegos inolvidable, sino que también funcionaba como reproductor de DVD, lo que la convirtió en un dispositivo multimedia completo y accesible para las familias.

Esta es la evolución que tuvo el PS2/X|

Con títulos icónicos como Grand Theft Auto: San Andreas, God of War, Shadow of the Colossus, y Metal Gear Solid 3, la PlayStation 2 conquistó a millones de jugadores alrededor del mundo. Además, su retrocompatibilidad con los juegos de la primera PlayStation permitió que los fans mantuvieran viva su colección de títulos clásicos.

Características de PlayStation 2

Procesador: CPU Emotion Engine a 294.9 MHz (más tarde 299 MHz en modelos Slim).

Gráficos: GPU Graphics Synthesizer a 147 MHz, capaz de mostrar hasta 75 millones de polígonos por segundo.

Resolución: Soportaba resoluciones de hasta 480p, aunque algunos juegos usaban 1080i (como Gran Turismo 4).

Memoria RAM: 32 MB de RAM principal y 4 MB de VRAM.

Almacenamiento: No tenía disco duro interno, pero podías guardar partidas en tarjetas de memoria de 8 MB (o más grandes).

Lectura de discos: Usaba DVDs y CDs, lo que también la convertía en un reproductor de películas.

Retrocompatibilidad: Podía jugar títulos de PlayStation 1, lo que fue revolucionario en su momento.

Conectividad: 2 puertos USB, ranura para tarjeta de red (en modelos FAT) y soporte para Multitap (hasta 4 jugadores).

Diseño: Su icónica forma de torre o modo horizontal, con la opción de colocarle un soporte vertical.

Sonido: Soporte para Dolby Digital 5.1 y DTS en algunos juegos y películas.

Los controles trasparentes era una característica de la segunda consola de PlayStation/X|

¿Cuándo llegó el PlayStation 2 a México?

En México, la consola llegó en octubre de 2000, y aunque su precio inicial era elevado para la época, se convirtió en un objeto de deseo que marcó a toda una generación. En diciembre de 2006, el precio en México era de $2,299 MXN para la versión estándar y $2,899 MXN para el paquete que incluía los juegos Burnout Legends y FIFA 07.

Fueron muchísimos los videojuegos que salieron con el PS2/Pixabay |

La PS2 no solo destacó por su impresionante catálogo de más de 4,000 juegos, sino también por su longevidad. Sony continuó produciendo la consola hasta 2013, más de una década después de su lanzamiento, consolidándola como una pieza fundamental en la historia de los videojuegos.

