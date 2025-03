Karla Sofía Gascón afirma que fue drogada tras la gala de Los Premios Oscar

Durante la celebración de los Premios Oscar 2025, Karla Sofía Gascón, nominada a Mejor Actriz por su papel en "Emilia Pérez", sufrió un susto tras ingerir un regalo relacionado con su nominación, lo que le provocó efectos de una sustancia nociva. A pesar de la controversia previa en torno a su persona, Gascón asistió a la ceremonia y reveló que había sido drogada.

Karla Sofía Gascón revela que fue drogada en los Oscar

La actriz compartió en Instagram que fue drogada después de la gala de los Oscar. Relató que consumió una bolsa de chips y una bebida de limón que le regalaron, y poco después comenzó a sentirse mareada, inicialmente pensando que era por el cansancio.

"Pues resulta que recibí unos regalos por mi nominación a los Oscar como mejor actriz principal, me comí una bolsita de chips y me bebí un refresco de sabor limón hasta ahí todo bien".

La actriz decidió contactar a un amigo para que la ayudara, ya que los síntomas que estaba experimentando se estaban intensificando.

“Me empiezo a encontrar mareada y pienso que es el cansancio, me voy a la cama, pero noto que la intensidad sube y me empiezo a preocupar. Llamo a un amigo para decirle que estuviera alerta por si me pasaba algo”.

Al revisar los ingredientes de la bebida, se dio cuenta de que contenía THC, el componente psicoactivo del cannabis.

"Me río ahora aunque sigo con vértigo pero sí me asusté. "

¿Qué es el THC?

El THC, o tetrahidrocannabinol, es el principal compuesto psicoactivo encontrado en la planta de cannabis. Es responsable de los efectos eufóricos y alteradores de la mente que se asocian con el consumo de marihuana. Además de sus efectos recreativos, el THC también tiene aplicaciones medicinales, como el alivio del dolor, la reducción de náuseas y el aumento del apetito en pacientes con ciertas condiciones. Su interacción con el sistema endocannabinoide del cuerpo humano es clave para sus efectos.

El THC, o tetrahidrocannabinol, es el principal compuesto psicoactivo encontrado en la planta de cannabis. / Pixabay |

