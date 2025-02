Canadá incluirá a cárteles mexicanos en lista de terroristas, según Trudeau, y Trump suspende aranceles por 30 días

El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha anunciado que Estados Unidos suspenderá la implementación de aranceles del 25% durante un período de 30 días, como resultado de conversaciones mantenidas con el presidente Donald Trump. Esta decisión se produce tras un acuerdo similar alcanzado entre Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Asimismo, Trudeau señaló que los cárteles mexicanos serán clasificados como organizaciones terroristas en el marco de este acuerdo.

Trudeau informó en "X", anteriormente conocido como Twitter, sobre una conversación positiva con Trump acerca de un plan fronterizo de Canadá que incluye una inversión de 1.300 millones de dólares. Este plan busca fortalecer la frontera con nuevos helicópteros, tecnología y personal, mejorar la coordinación con Estados Unidos y aumentar los recursos para combatir el tráfico de fentanilo.

“Además, Canadá se ha comprometido a nombrar un zar del fentanilo, a incluir a los cárteles en la lista de terroristas, a vigilar la frontera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y a poner en marcha una Fuerza de Acción Conjunta Canadá-Estados Unidos para combatir la delincuencia organizada, el fentanilo y el blanqueo de capitales. También he firmado una nueva directiva de inteligencia sobre el crimen organizado y el fentanilo, y la respaldaremos con 200 millones de dólares”, comunicó el mandatario.

I just had a good call with President Trump. Canada is implementing our $1.3 billion border plan — reinforcing the border with new choppers, technology and personnel, enhanced coordination with our American partners, and increased resources to stop the flow of fentanyl. Nearly…

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 3, 2025