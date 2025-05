Cancelan concierto de Jorge Medina y Josi Cuen en la Plaza de Toros México

El concierto que reuniría a los cantantes Jorge Medina y Josi Cuen, programado para el 24 de mayo de 2025 en la Plaza de Toros México, ha sido oficialmente cancelado por la Alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con las autoridades, la decisión se tomó tras detectarse fallas en el cumplimiento del Programa Especial de Protección Civil, documento indispensable para llevar a cabo espectáculos masivos en la capital.

La decisión se tomó tras detectarse fallas en el cumplimiento del Programa Especial de Protección Civil. / Alcaldía Benito Juarez |

Según el comunicado emitido por la alcaldía, los organizadores del evento no entregaron en tiempo y forma la documentación obligatoria. Además, señalaron que el documento presentado no contaba con la firma de una figura legalmente reconocida por el recinto. “El documento no fue suscrito por el titular o representante legal de la licencia de funcionamiento de la Plaza de Toros México”, precisaron.

Las autoridades locales dieron un plazo de tres días hábiles a los responsables del evento para corregir irregularidades. Al no cumplir con el plazo, se canceló el espectáculo de forma definitiva.

“Se concedió un plazo para subsanar los errores detectados, pero al no recibir una respuesta satisfactoria, se determinó cancelar el evento de forma definitiva”, añadió la autoridad en el comunicado difundido a medios.

¿Qué han dicho los artistas?

Hasta el momento, ni Jorge Medina ni Josi Cuen ambos exvocalistas de La Arrolladora Banda El Limón han emitido declaraciones públicas sobre la cancelación. La noticia ha causado sorpresa entre sus seguidores, ya que el evento generaba expectativas como una de las reuniones más destacadas del regional mexicano en 2025.

La cancelación del concierto impacta a los fanáticos y resalta la importancia de cumplir con las regulaciones de Protección Civil para asegurar la seguridad de los asistentes en la Plaza de Toros México, que necesita protocolos estrictos debido a su capacidad y carácter histórico.

Hasta el momento, ni Jorge Medina ni Josi Cuen ambos exvocalistas de La Arrolladora Banda El Limón han emitido declaraciones. / IG |

