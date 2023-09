Candidato colombiano desata polémica por utilizar mujeres semidesnudas en video de su campaña

La campaña política en el departamento colombiano de Magdalena se ha visto sacudida por un controvertido video protagonizado por Roger Suárez, candidato del Partido Demócrata Colombiano a la Alcaldía del municipio Plato. En el video en cuestión, Suárez aparece acompañado de dos mujeres que realizan un baile sensual, desatando una ola de críticas en la comunidad local.

El candidato, conocido por su estilo sarcástico, ha generado polémica al mostrar a las dos mujeres en una danza en la que solamente se les ven los glúteos. En un momento del video, Suárez sostiene a las mujeres por sus caderas y las aparta, lo que ha desencadenado fuertes críticas por parte de diversos sectores de la sociedad.

En una declaración controvertida durante el video, Suárez expresó: "Todo el que llega a la alcaldía, llega a degenerarse; yo no estoy para eso. Viejo, sí; terco, no". Esta afirmación no hizo más que aumentar la indignación de quienes consideran que la campaña política debería centrarse en propuestas y no en imágenes sensacionalistas.

El video ha circulado ampliamente en las redes sociales y ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la comunidad colombiana. Incluso se organizó una votación en redes sociales, donde la mayoría de los participantes afirmaron que no votarían por Roger Suárez.

A pesar de la controversia generada, Suárez, quien tiene formación en Derechos Humanos, aún no ha emitido una declaración oficial sobre el video. Su perfil de campaña sostiene el lema "es nuestro momento".

Cabe destacar que el municipio de Plato cuenta con una docena de candidatos inscritos a la Alcaldía. Aunque Suárez no figura entre los favoritos, ha ganado notoriedad y críticas por videos de campaña subidos de tono como este.

En sus redes sociales, el candidato ha recibido numerosas críticas tanto de opositores como de ciudadanos en general. Muchos argumentan que es posible transmitir un mensaje político sin recurrir a la denigración de personas, especialmente de las mujeres. Además, se han señalado otros videos polémicos en los que Suárez aparece consumiendo alcohol y sustancias que parecen ser drogas, a lo que él insiste en responder con su lema: "viejo sí, corrupto no".

