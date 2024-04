Candidatura de Adrián Uribe fue un engaño para hacerse publicidad

Hace dos días Adrian Uribe subió un video donde daba a conocer que incursionaría en la política para servir a México, pues la nación necesitaba personas honestas.

"Les tengo un mensaje muy importante. Por eso y después de muchas invitaciones rechazadas, he decidido que este es el momento de regresarle algo a mi país, voy a incursionar en la política y me voy a lanzar con todo. A alguien sensible, trabajador, que venga desde abajo y que sobre todo que sea honesto, de verdad no los voy a defraudar, cuenten conmigo”, expuso.

Adrián Uribe recibe críticas

Tras dar a conocer su candidatura, pero sin decir a qué partido pertenecería, empezó a recibir un sinfín de comentarios tanto buenos como malos. Al respecto, el ‘Vitor’ subió una nueva publicación para agradecer a la gente que lo apoyó y también a la que le mandó ‘heat’ a sus redes.

“Quise hacer este nuevo video después de todas las reacciones y las miles de comentarios después de que anuncié que iba a incursionar a la política. A toda la gente que me escribió para demostrarme su apoyo, muchísimas gracias. Y los que me escribieron para tirarme con todo, también gracias”, afirmó.

Adrian Uribe aclara incursión a la política

El histrión, en tono serio, dijo que su publicación pasada no era ninguna broma y que afectivamente incursionaría en la política como ‘El Candidato Honesto’, su nueva película.

“Protesto robar y violar la constitución, romper las leyes y hacerme rico a costa de mi país”, dijo con su banda presidencial en el pecho como parte de su papel. Al final, todo fue un engaño para promocionar su nueva cinta, lo que causó alivió a muchos de sus seguidores pues México necesita políticos serios.

