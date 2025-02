Capitán América: Brave New World – ¿Hay escenas post-créditos? ¡Descúbrelo!

Los fans del Universo Cinematográfico de Marvel están emocionados por el estreno de "Capitán América: Brave New World", protagonizada por Anthony Mackie como Sam Wilson, programado para el 14 de febrero. La película ya ha sido vista en pases de prensa y en la premiere, lo que ha llevado a filtraciones en redes sociales, incluyendo rumores sobre una posible escena post-créditos, aunque su veracidad es cuestionada.

Se han divulgado detalles sobre la escena post-créditos de "Capitán América 4: Brave New World" en las redes sociales. A pesar de que la película ya ha sido proyectada en funciones de prensa y en la premiere, algunos usuarios ponen en duda la veracidad de estas filtraciones.

En la escena post-créditos de "Capitán América: Brave New World", se ofrecen pistas sobre el destino de dos personajes importantes, sugiriendo que Sam Wilson tendrá un papel crucial en la próxima fase del MCU. Esta escena, típica del universo cinematográfico, mantiene el interés de los espectadores y establece conexiones para futuras películas, planteando preguntas sobre los conflictos que podrían afectar a otros personajes y tramas.

Side note: Harrison Ford is fantastic, and Red Hulk is awesome when he shows up! The way the film weaves in the MCU’s world and lore adds great depth to the story—it’s a smart and well-executed choice.#CaptainAmericaBraveNewWorld pic.twitter.com/LTmSgHj9vn

— Zach Pope (@popetheking) February 12, 2025