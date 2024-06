Captan a Peña Nieto de compras en Madrid ¡Se compró unos calcetines!

Mediante redes sociales circula una nueva aparición del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, pero esta vez en algo que no tiene nada que ver con política, sino en algo más personal como irse de compras, en Madrid, España.

Desde que dejó de ser mandatario del país en el año 2018, el también exgobernador del Estado de México desapareció de la vida política e incluso poco se ha sabido de su vida privada, yéndose a vivir a España, en donde lo más que fue noticia fue su romance, una vez separado de la actriz Angélica Rivera que fungió como Primera Dama durante su sexenio, con la modelo Tania Ruiz, con quien también ya terminó.

Fue ahora mediante una publicación hecha en la cuenta de X, antes Twitter, @FerContrerasss que se pudo ver a Peña Nieto de compras, en una exclusiva tienda de Madrid en donde se vende ropa casual de diseño japonés.

¿Pues a quién creen que me encontré en Madrid? A este pende&0 de shopping en uniqlo, feliz, como si nada hubiera pasado (sic)”, fue el mensaje de la tuitera Fernanda Contreras, que acompañó con un par de fotos en donde se ve al expresidente mexicano estar acompañado de un hombre que carga toda la ropa que compró, mientras que EPN lleva unos calcetines en la mano.

“Qué chulada. El gobierno gastó más de 500 millones de pesos en una consulta para que Peña anduviera muy quitado de la pena comprando calcetines en Madrid”, “Pues no hay ninguna demanda en su contra; por qué no debería andar como si nada”, “Eso sí, con su guarura para que no se le amontonen las fans”, “Por lo visto hasta ahora entendió los memes de las calcetas que le llegaban al tobillo”, son algunos comentarios a la publicación.

