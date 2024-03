Carín León dice en pleno concierto que tiene ganas meterse “un perico”

El cantante de regional mexicano Carín León se llevó fuertes críticas en redes sociales, luego de que sorpresivamente le dijo a sus seguidores durante un concierto que tenía ganas de drogarse.

Fue la noche del pasado 2 de marzo que el interprete de temas como ‘La boda del huitlacoche’ o ‘No es por acá’ ofreció un concierto en el Estadio Fernando Valenzuela, de su natal Hermosillo, Sonora, en el que cautivó y emocionó a miles de personas que asistieron para escucharlo cantar sus éxitos, pues actualmente es considerado uno de los máximos representantes de la música regional mexicana.

Sin embargo, la polémica llegó cuando Carín León, ganador de dos Premio Grammy latino, expresó antes de interpretar una canción sus ganas de inhalar cocaína, momento que fue grabado por un fan y se hizo viral, tal como el propio artista lo adelantó.

“Nosotros no somos ejemplo, somos músicos y vivimos de lo que hacemos, nos gusta la música. No nos comparen ni nos quieran hacer ejemplo, pero la neta con esta rola se me antoja echarme un perico, lo que es. Como buen hermosillense. ¿Para qué les voy a decir que no, si sí? Y al que no le guste es su problema, ni modo ¡Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera!”, expresó Carín León, al tiempo de tomar alcohol de una botella que llevaba en la mano.

En redes sociales acusan a Carín León de promover el consumo de drogas

Las reacciones a este video no se hicieron esperar, pues diferentes usuarios en redes sociales señalaron a Carín León de promover el uso de drogas, justo en un país como México que tiene severos problemas de violencia y consumo por culpa de cárteles del narcotráfico.

"¡Qué lástima! Debe ser un ejemplo para los jóvenes”; Fue más a la gente que le gustó esa declaración a la que no le gustó”; “Qué lamentable y triste declaración; sobre todo por los niños que fueron a verlo”; “Un artista, eso no está en duda. Lo demás, a lo mejor, es cosa personal, pero creo que se equivocó”, fueron algunos de los comentarios que provocó en redes sociales el video viral de Carín León.

