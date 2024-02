Carlos Loret de Mola afirma que Pío López Obrador acepta que sí recibió dinero

Luego de asistir a las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México para encararse con Pío López Obrador, quien lo demandó por daño moral, Carlos Loret de Mola salió confiado de que no pudieron desmentirlo con su reportaje donde exhibe al hermano del Presidente recibir dinero clandestinamente.

“Pío López Obrador quiso hacer su mañanera: 8 horas en las que no pudo desacreditar ni desmentir nada. Terminó aceptando que los vídeos son verdaderos y sí recibió dinero”, detalló el periodista en sus redes.

Loret denuncia ataques contra la prensa

En su encuentro con los medios, el conductor de Latinus dijo que el expolítico y familiar del mandatario Andrés Manuel López Obrador se la pasó hablando y alzando la voz a la juez sin llegar a nada.

"Lo noté muy errático, de pronto subía el tono, se enojaba con la jueza, con la secretaria de acuerdo y pedía que cambiara… y quería seguir hablando. (Se sentía) Muy crecidito, muy en la soberbia que se siente impune y poderoso”, declaró.

En su visión, Carlos Loret de Mola manifestó que la audiencia es un mensaje para la prensa y tratar de intimidarla al ponerlo a él en el banquillo de los acusados.

“Y es: ‘Te vamos a someter, te vamos a doblar, te vamos a demandar por 200 millones de pesos’, una cantidad monstruosa, ¿qué negocio esperaba hacer que no logró?”, expuso.

Pío López Obrador sale contento de audiencia

Por su parte, Pío López Obrador declaró que tras la audiencia de ocho horas salió contento porque no se pudo demostrar nada en su contra.

“Me voy conforme, satisfecho y tenemos esa medida cautelar de no hacer ninguna revelación… no es un ataque a la libertad de expresión, eso es absolutamente falso. Vamos a esperar con calma el dictamen, las conclusiones de los peritajes en comunicación, ellos tienen la última palabra de la veracidad de los videos”, finalizó al decir que también desahogaron pruebas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DEJAN 9 MUERTOS Y 6 HERIDOS OPERATIVO EN FAVELAS DE RIÓ DE JANEIRO