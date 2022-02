Carlos Muñoz anunció su regreso a las redes sociales: 'Aún hay mucho que aportar'

Carlos Muñoz anunció su regreso a las redes sociales después de tomarse un descanso por varias polémicas ocurridas el año pasado

El empresario y coach de negocios afirmó que todavía tiene mucho que aportar luego de darse un tiempo de reflexión.

“Vamos de regreso con ilusión, me nace desde el corazón hacerlo. He reflexionado y aprendido de mis errores; sé que hay aún mucho que aportar, miles de razones para servir y ser útil”, escribió.

El "Máster" reapareció en un video junto a Aymar Celdrán (su coach de liderazgo), donde platican de lo ocurrido en el pasado y en donde Muñoz asegura que sus colegas le dieron la espalda.

“La crítica más dura, la más dura de todas, que más me ha dolido; que me han conectado con el mensaje de que ‘El pobre es pobre porque quiere’, mensaje que jamás dije, que no resuena en mi.

“No solamente me dieron la espalda, empezaron hablar en mi contra ¿por qué? Porque pegarle a la piñata daba clics, daba views, pues peguémosle a la piñata… no, pero son colegas… ahí están tus colegas”, añadió.

Cabe mencionar que el oriundo de Querétaro tuvo una acción polémica con un mesero durante una conferencia, lo que catapultó las críticas hacia su persona.

