Carlos Salinas dice que es “desempleado” y se queja de que ya no recibe pensión

Reapareció el expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988 – 1994), participando en un podcast en el que presenta como un “desempleado”, pues hace referencia a que ya no es pensionado porque “alguien nos quitó las pensiones”, en referencia al también exmandatario Andrés Manuel López Obrador.

“Buenas tardes cómo están, me llamo Carlos Salinas de Gortari y soy desempleado, porque pensionado ya no, ahora que alguien nos quitó las pensiones”, son las palabras que utilizó el exmandatario durante su intervención en la entrevista que le hizo la Revista Nexos para el podcast que produce en colaboración con Genuina y que llevó por nombre 'La invención de América del Norte'.

Salinas de Gortari también habló en la entrevista sobre temas como su gobierno, incluyendo la negociación y firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al igual que su perspectiva sobre la relación actual de México con Estados Unidos y Canadá.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum fue cuestionada acerca del comentario de Carlos Salinas de Gortari en el que dice que ya no es pensionado, señalando que hasta el momento su Gobierno no ha recibido solicitud alguna para ello, sin embargo, sentenció que aunque existiera, no le daría una pensión al que fuera Presiente del país en el período de 1988 a 1994.

“La mayoría, como hemos platicado, viven fuera de México. El único presidente que vive en el país es (Vicente) Fox, en Guanajuato; y Andrés Manuel López Obrador, que vive en Palenque (Chiapas). Claro que no hay punto de comparación. Nadie ha solicitado su pensión y no se las daríamos.

“(Ernesto) Zedillo vive en Estados Unidos y los demás viven en España: (Felipe) Calderón, (Enrique) Peña Nieto y Salinas de Gortari. A lo mejor va y viene, no sé, no tengo información”, declaró la Presidenta.

