Cartier acepta su error y entregará a joven el par de aretes que compró por $474 pesos, cuando su valor real es de 632 mil pesos

Finalmente la prestigiosa marca de joyería Cartier cedió y le entregará a un joven mexicano el par de aretes que compró por $474 pesos, pese a que su precio real al día de hoy es de 632 mil pesos.

Desde hace unos días se hizo viral en redes sociales el caso de un joven cuya cuenta en X, antes Twitter, es @LordeDandy, quien navegando en la tienda online de la marca francesa se percató que unos pendientes clash de Cartier estaban etiquetados con un precio de $273 pesos, cuando su precio en realidad debía ser de 273 mil pesos.

Acto seguido, el joven aprovechó la oferta y pidió un par de aretes, pagando en total $474 pesos, para luego compartirlo en redes sociales. Tras hacerse viral el caso, la marca Cartier, según actualizó el joven en sus redes sociales, lo contactó y trató de convencerlo para intercambiarle el par de pendientes por un obsequio de menor precio, sin embargo, se negó.

Recientemente y al parecer por la presión mediática que generó el caso, el usuario @LordeDandy publicó un nuevo mensaje en donde da a entender que sí recibirá sus dos pares de aretes por la módica cantidad de $474 pesos.

“War is over (La guerra terminó). Cartier está cumpliendo. No soy moneda para caerle bien a los lambiscones. No sé quién es el empleado ni su status, si quieren saber pueden preguntarle a la marca, a mí no, yo no lo contraté. Ustedes ya solo están debatiendo entre socialismo y capitalismo”, se lee en el mensaje del joven.

En resumidas cuentas, cada par de aretes debía tener un precio de 273 mil pesos, que posteriormente tras el escándalo, Cartier lo aumentó a 316 mil pesos, es decir, que comprar dos pareces debería costar 632 mil pesos, sin embargo, el joven que aprovechó el error en la tienda online únicamente pagó $474 pesos, que son 631 mil 526 pesos menos del precio real.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿NUEVA PANDEMIA? OMS ALERTA QUE EL BROTE DE CÓLERA HA EMPEORADO A NIVEL MUNDIAL