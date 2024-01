CDMX es una de las ciudades más caras para vivir en el mundo, según The Economist

La capital de México es una de las ciudades más visitadas alrededor del mundo, esto debido a todas las actividades que ofrece, su parte fundamental en la historia del país y los ámbitos culturales que se pueden conocer.

Esto ha llevado a que la CDMX se convierta en un destino para los extranjeros que quieren emigrar y empezar de cero, y ahora la Ciudad de México se convirtió en una de las ciudades más caras para vivir en el mundo.

La explosión de precios se resume en una frase que, de entrada, se lee escandalosa: CDMX tenía la posición 76 en el índice, así que ha escalado 60 lugares en solo dos años.

Estos datos los ha compartido el medio de la revista británica The Economist, que, según su análisis bianual, CDMX ahora tiene la posición 16 de todo el planeta en cuanto a ciudades más costosas para vivir, por encima de Milán, Munich o Washington DC; lo impresionante es que la Ciudad de México escaló 60 posiciones en tan solo años.

Más cara para extranjeros

CDMX encabeza la que es una tendencia al alza en el costo de vivir en las grandes ciudades de México. Ciudad de México escaló 60 posiciones y, a la par, Monterrey escaló 20, Aguascalientes 39 y Monterrey 48. Lo que pareciera una mala noticia para los habitantes de México es, en realidad, un análisis que necesita escudriñarse.

La radiografía de The Economist no está diseñada para locales, sino que mide la asequibilidad para extranjeros. Para llegar al ranking definitivo, el análisis consiste en reunir precios de productos y servicios en 173 ciudades. El ejercicio se lleva a cabo en dos momentos distintos del año, siempre en marzo y luego en septiembre. Cuando la información está completa, se compila en una base de datos y es luego revisada por el equipo de economistas de The Economist.

Cuando la información llega al grupo de economistas del medio, todos los precios son convertidos a dólares y, para finalizar, toda la información es comparada con la ciudad de Nueva York. El salto de México tiene que ver con que los precios son más caros para extranjeros, producto de la conversión de precio que se hace para el análisis. Dado que el peso en México se fortaleció en cerca de un 15% para 2023, la ciudad es cada vez menos asequible para extranjeros. The Economist lo explica de la siguiente manera:

"El índice de la EIU mide la asequibilidad para los extranjeros y no para los locales (se diseñó principalmente para calcular los paquetes retributivos de expatriados y viajeros de negocios). En 2022, los bancos centrales de la región actuaron agresivamente para reducir la inflación, lo que provocó la apreciación de las divisas. Como el índice está referenciado al dólar estadounidense, los tipos de cambio pueden tener un gran efecto en la clasificación".

Que el ranking esté pensado para extranjeros no elimina el hecho de que América Latina sigue teniendo problemas con controlar su inflación, tal y como menciona The Economist. México no tiene el escenario ideal, pero la tasa anual de 4.32% para 2023 es una de las mejores de la región.

Desafortunadamente, la radiografía no tiene una versión para locales. Por la metodología de The Economist es imposible saber qué tanto ha escalado CDMX y otras ciudades en el ranking de costo de vida considerando únicamente a locales. Las únicas vías prontas para hacer frente a los aumentos de precios son, entre otras, el ahorro, las inversiones y, desde luego, aprovechar la variedad de inversiones seguras que ya existen al alcance de unos clics

