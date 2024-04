¿CFE cobrará a mitad de precio el recibo de luz a adultos mayores? Esto sabemos

El servicio de energía eléctrica podría tener una reducción en su costo de hasta el hasta el 50%, luego de que senadores proponen que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) subsidie la luz a adultos mayores, personas con discapacidad, personas en extrema pobreza y madres solteras.

Fueron Geovanna Bañuelos de la Torre, Cora Cecilia Pinedo Alonso y Joel Padilla Peña, senadores del Partido del Trabajo (PT) quienes mandaron una propuesta a revisión para reformar el Artículo 4 de la Constitución, relacionado al derecho a la energía eléctrica como un servicio seguro, ininterrumpido y económico.

La propuesta surge luego de que en 2021 más de un millón de personas no tuvieron acceso a electricidad en México, principalmente en estados como Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Jalisco y Guerrero. ¿La razón? Fue la falta de infraestructura y las condiciones de pobreza extrema en las que viven millones de mexicanos, repercutiendo directamente en su calidad de vida.

No poder conservar alimentos, no tener acceso a la información, además de no poder realizar actividades vespertinas y tampoco tener momentos recreativos, son algunas de las cosas que no pueden llevar a cabo aquellos mexicanos sin acceso a luz.

Esta iniciativa también se sustenta en las más de 20 millones de personas con discapacidad y los 18 millones de adultos mayores que hay en el país, aunado a que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hay una desigualdad de salarios en géneros, pues mientras los hombres en promedio perciben mensualmente 9 mil 762 pesos, las mujeres sólo ganan 6 mil 360 pesos.

Esta propuesta de los senadores del PT ya está para su revisión en las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, esperando que en las próximas semanas sea aprobada para su posterior aplicación.

