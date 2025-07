¿Chespirito plagió a The Beatles? Así suena la canción de El Chavo del 8 que desató la polémica

La serie biográfica Chespirito: sin querer, queriendo reavivó un debate en redes sociales al presentar la canción “Buenas noches vecindad” en una escena clave del episodio de Acapulco. Usuarios comenzaron a comparar su melodía, ritmo y armonía con “Good Night” de The Beatles, y estalló el cuestionamiento: ¿se trata de un homenaje o de un plagio musical?



28 juin 1968, enregistrement d'un titre composé par John mais embarrassé de l'interpréter lui-même. Alors il l'a offert à Ringo.

Dommage, c'était une jolie berceuse qu'il avait composé pour Julian. Le seul titre qu'il avait composé pour son fils.

En plataformas como TikTok, X y YouTube circulan videos que emparejan ambos temas y destacan coincidencias estructurales y tonales. Un usuario comentaba:

“Escuchen los primeros segundos y díganme si no es la misma melodía”. Muchos coincidieron en que el ambiente orquestado y tranquilo de ambas canciones es casi indistinguible.

La canción original de The Beatles, “Good Night”, fue escrita por John Lennon y lanzada en 1968. En contraste, “Buenas noches vecindad” fue compuesta por Roberto Gómez Bolaños en 1977 para un episodio clásico del programa. El parecido en acordes y atmósfera ha sido suficiente para despertar sospechas.

¿Qué implicaciones legales tiene?

Hasta ahora no hay una demanda oficial por parte de Sony Music Publishing o los titulares de los derechos de The Beatles. Para que existiera una demanda efectiva, se tendría que probar acceso al material original y similitudes sustanciales en letra o estructura, más allá de inspiración artística.

La canció suena en en el clásico episodio de El Chavo del 8 en Acapulco

Chespirito enfrentó antes una demanda en 2009 por el uso no autorizado de piezas musicales de Jean‑Jacques Perrey y Gershon Kingsley, como “The Elephant Never Forgets”, tema usado durante años como intro de El Chavo del 8. La disputa concluyó en un pago de indemnización millonario a los autores. Aunque este caso no está relacionado directamente con The Beatles, demuestra la sensibilidad actual sobre derechos de autor y el uso de música ajena sin licencia.



