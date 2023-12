¡Chiquillos, chiquillas! Vicente Fox recupera su cuenta suspendida de X

La cuenta de X de Vicente Fox fue reestablecida a poco más de un mes de estar suspendida.

Y es que el perfil del ex Presidente de México fue inhabilitado tras ser denunciado por haberle dicho “dama de compañía” a Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, Gobernador de Nuevo León.

Así ocurrieron los hechos…

Todo ocurrió el pasado 25 de noviembre cuando Fox Quesada, a través de X (antes Twitter) escribió refiriéndose a Mariana de la siguiente manera: "Hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía". Dos días después de la publicación, Movimiento Ciudadano denunció al empresario por violencia política de género, esto ante el Instituto Nacional Electoral.

Y de inmediato la ahora precandidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey, le respondió a Vicente Fox calificando su comentario como “vulgar”.

"No soy una dama de compañía. Soy mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar“, dijo.

