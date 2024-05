Christian Nodal confiesa que Cazzu no quería ser su novia

Christian Nodal, reconocido cantante del regional mexicano. Recientemente, asistió al programa Noche de Luz, donde reveló algunos secretos, incluyendo el hecho de que Cazzu no quería tener una relación sentimental con él al principio.

Nodal confiesa que Cazzu no quería ser su novia

El cantante mexicano de 25 años está feliz viviendo en pareja con Cazzu y su hija Inti. Sorprendió al revelar que al principio la trapera argentina no quería una relación con él.

"Ella no quería ser mi novia, pa´ empezar, decía: ´-Si tenemos un vínculo bien bonito, veámonos de vez en cuando´, pero yo ya estaba emperrado, esta mujer me vuelve loco, me encanta y ella me decía: ´-Vamos lento, vamos despacio´".señaló el interprete de "Adiós amor"

El autor confesó que siempre tuvo una atracción por la trapera argentina y decidió escribirle una canción con la intención de conocerla.

"Yo la miraba toda guapa, toda bella, decía ´mamasota´, es mi crush, ´te quiero hacer un hijo, ¿cómo te explico?, ella a mí me encantaba, le mandé una canción solamente pa´ vernos y conocernos"

¿Quién es Christian Nodal?

Christian Nodal es un cantante y compositor mexicano de música regional mexicana, conocido por su estilo que combina el mariachi y el norteño. Nació el 11 de enero de 1999 en Caborca, Sonora, México. Nodal saltó a la fama en 2017 con su sencillo "Adiós Amor", que se convirtió en un gran éxito y lo catapultó al estrellato.

Carrera y Éxitos

1. Álbumes: Su álbum debut "Me Dejé Llevar" (2017) fue un éxito comercial y le valió varios premios, incluyendo el Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi.

2. Sencillos: Además de "Adiós Amor", otros sencillos exitosos incluyen "Probablemente", "No Te Contaron Mal", y "De Los Besos Que Te Di".

3. Colaboraciones: Ha colaborado con artistas reconocidos como David Bisbal, con quien grabó la canción "Probablemente".

Estilo y Reconocimientos

Nodal es conocido por su voz distintiva y su habilidad para fusionar estilos tradicionales con un enfoque contemporáneo. Su música ha resonado tanto en México como internacionalmente, y ha ganado múltiples premios, incluidos Premios Billboard de la Música Latina y Premios Lo Nuestro.

Influencia y Popularidad

Christian Nodal ha tenido un impacto significativo en la música regional mexicana moderna, atrayendo a una audiencia joven y revitalizando el interés en géneros tradicionales. Su estilo auténtico y su talento como compositor lo han consolidado como una de las figuras más destacadas en la escena musical latinoamericana actual.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NATANAEL CANO APARECE COMO DJ Y SORPRENDE A SUS SEGUIDORES