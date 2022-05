Christian Nodal estalló contra la mamá de Belinda: 'Déjenme en paz, yo estoy sanando'

La relación que tuvieron Christian Nodal y Belinda continúa dando de qué hablar, a pesar de que tiene tiempo que terminaron.

Ahora, el cantante estalló contra la mamá de su exprometida y reveló una conversación de WhatsApp en redes sociales.

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana, o sea, no te va a llegar algo de dinero esta semana, a parte de lo de mis papás, para que me los pueda arreglar?”, menciona la actriz en la captura de pantalla.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mi. Cuando me cansé de dar se acabó todo", publicó Nodal en Twitter.

Y es que interautas le habían compartido palabras de Belinda Schull (madre de Belinda) a también compositar, mismas que lo habrían animado a desahogarse en las redes sociales. Su nombre ya es tendencia.

