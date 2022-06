Christian Nodal: Estrenó 'Girasol', canción dedicada a J Balvin

Christian Nodal y J Balvin protagonizaron una pelea en redes sociales luego de que el reggaetonero comparara la apariencia del mexicano con la suya. Inmediatamente el sonorense le contestó a través de sus historias en Instagram, asegurando que él sí tenía talento para la música.

Sin embargo, las cosas no quedaron ahí, pues el músico nacional compuso y estrenó 'Girasol', una canción en donde sigue criticando el trabajo del colombiano en el ámbito musical. Cabe destacar que el nuevo tema del cantante regional es muy distinto a lo que está acostumbrado, pues esta tiene un ritmo de rock.

"Hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar. No quiero bromear contigo, de ti quiero bromear. Tú eres un chiste, cabrón, cada que intentas cantar. Cada que intentas rapear, cada que intentas rimar", dice Nodal en la canción.

Asimismo, el sonorense critica a los medios y a los usuarios de redes sociales debido a que considera que se han burlado de los cambios en su aspecto físico, en los cuales destacan el nuevo color de cabello así como los nuevos tatuajes en su rostro.

El nuevo lanzamiento de Christian Nodal tiene una duración de cinco minutos y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

