Cine gratis en la Cineteca Nacional: Llega el ciclo del director Jesús Magaña

Para los amantes del cine, la Cineteca Nacional continúa con el ciclo llamado ‘Conversando con Nuestros Cineastas’ y en marzo se lo dedicaron al director mexicano Jesús Magaña.

Esta propuesta consta en pasar en la Sala 4 tres películas que son: ‘Sobreviviente’, ‘El Alien y Yo’ y ‘Recursos Humanos’, todas de manera gratuita, es decir, sólo debes de pasar a Taquilla 1 y solicitar tu entrada. Pero lo mejor de todo esto y para que tengas un combo completo, es que al finalizar cada cinta podrás charlar con el director.

Sobre su participación en ‘Conversando con Nuestros Cineastas’, Jesús Magaña habló con Contra e invitó a la gente para que asistan a ver sus largometrajes que han marcado su carrera y al final promete responder todo lo que le pregunten.

Marzo de Jesús Magaña

'Sobreviviente': Jueves 7 a las 18:00 hrs.

'El Alien y Yo': Jueves 14 a las 18:00 hrs.

'Recursos Humanos': Jueves 21 de marzo a las 18:00 hrs.

¿Qué es 'Conversando con Nuestros Cineastas'?

JM: "Es una sección permanente que sucede en algún momento de la semana, en marzo lo acomodarán los jueves. Es un encuentro de los directores con el público porque se presentan películas, no precisamente nuevas y hay la posibilidad de ver la película de un director y después tener una charla con éste. Me da gusto que por fin me toco, para mí es una palomita que suceda y marzo me lo van a dedicar".

¿Las funciones son gratis...?

JM: "Es entrada libre en la Sala 4, es algo que sucede desde 2015 y la lleva el colega director Juan Antonio de la Riva. Y también quiere decir que uno ya juntó varias películas (risas)".

¿Qué películas pasarán en la Sala 4?

JM: "Escogimos la ópera prima, que además en este momento no hay dónde se vea, no está en plataformas y la de este jueves es una oportunidad para ver una película de 2003, la dirigí cuando tenía 25 años: 'Sobreviviente’. Y mis últimas dos películas me gustan mucho, ‘El Alien y Yo’ y ‘Recursos Humanos’, esas sí la tenía bien elegidas de mis seis películas".

¿Qué van a conocer de Jesús Magaña con tus películas?

JM: "Con ‘Sobreviviente’ verán el origen de un director, mi ópera prima la dirigí muy joven y a la brava gané el puesto de director de cine, no fui asistente de nadie, fui un loco con una cámara. ‘El Alien y yo’ es una película con la que estaré orgulloso toda la vida, es una comedia y es importante por el mensaje de inclusión. Y ‘Recursos Humanos’ porque es la última y me parece bien ir de la primera a la última y cinematográficamente es una película que nos tiene muy satisfechos, venimos de estrenar en Argentina, es humor negro y también tiene un mensaje social muy interesante sobre lo absurdo que es el poder".

¿Qué preguntas son las que más te hacen en público?

JM: "No sé que vaya a pasar con 'Sobreviviente', hace mucho que no la vemos con público y nunca tuvo una exposición comercial. Estoy abierto a todas las películas y es momento que le reclamen al director al final de la película, la verdad es que siempre en estos foros se arman buenas pláticas y retroalimentación porque el cinéfilo es que le va y busca y se entrega a la experiencia de la película".

¿Haces caso a las críticas o la retroalimentación?

"Sí, lo tomo muy en cuenta, me parece que es muy valiosos, igual hay cosas que uno ya sabe, y si vienen con comentarios con ‘mala leche’, pues ni modo es parte de la chamba. Ahí estaremos para ponerle cara para quien quiera decirnos lo que quiera".

¿Qué significa el blanco y negro en tus películas?

JM: "Es un gusto personal por esta paleta de colores blancos, negros y grises, hay una admiración por el cine que se ha hecho en blanco y negro, pienso que es de los estados más puros del cine. Todas mis películas tienen al menos una secuencia en blanco y negro".

¿Cómo le fue al cine mexicano en este sexenio?

JM: "Yo creo que no hay una gran variación. Hoy se puede de dos maneras: Por un lado me parece que algunas modificaciones que se hicieron en la reglamentación de los estímulos como el EFICINE son muchos más inclusivas y democratizan mucho más el decir que para aplicar EFICINE primero aprueben el proyecto y no tengas que tener al contribuyente, eso hizo un cambio muy importante de temáticas en el cine mexicano. Vamos a empezar a ver una mayor diversidad de temas. Y sí estuvimos trabajando en este sexenio con un porcentaje menor de presupuesto cuando cada vez somos más los que queremos. Por temáticas el cine mexicano está muy saludable".

¿Qué esperas para el sexenios que viene?

JM: "Todo parece ser que llega la doctora Claudia Sheinbaum, tengo esperanza de que es una mujer que bailó valet a los 19 años y yo creo que no es cualquier cosas y que ahí hay una sensibilidad de que ha practicado el arte y que ojalá lo recuerde. Quiero tener esa esperanza, ya tuvimos mucho al que le gusta el beisbol y está bien".

