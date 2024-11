Clima extremo aumenta migración ilegal de México a Estados Unidos, revela un estudio

El clima extremo contribuye a la migración indocumentada y de retorno entre México y Estados Unidos, lo que sugiere que más migrantes podrían arriesgar su vida para cruzar la frontera a medida que el cambio climático aviva más las sequías, las tormentas y otras condiciones, según un nuevo estudio.

Las personas de las zonas agrícolas de México tenían más probabilidades de pasar la frontera ilegalmente después de las sequías y menos probabilidades de regresar a sus comunidades originales si el clima extremo continuaba, según una investigación publicada esta semana en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (Registros de la Academia Nacional de las Ciencias).

Sequías afectan más a la población

En todo el mundo, el cambio climático —causado principalmente por la quema de combustibles fósiles como el carbón y el gas natural— exacerba el clima extremo. Las sequías son más largas y secas, el calor es más mortal y las tormentas se intensifican rápidamente y arrojan lluvias que rompen récords.

En México, un país de casi 130 millones de habitantes, la sequía ha drenado los embalses, creado una grave escasez de agua y reducido drásticamente la producción de maíz, lo que amenaza los medios de vida.

Los investigadores dijeron que México es un país destacado para estudiar los vínculos entre la migración, el retorno y los factores de presión climática. Se proyecta que su temperatura media anual aumente hasta 3 grados Celsius para 2060, y es probable que el clima extremo devaste económicamente a las comunidades rurales que dependen de la agricultura de sequero. Además, Estados Unidos y México tienen el mayor flujo migratorio internacional del mundo.

El calentamiento global suma la migración

Los científicos predicen que la migración aumentará a medida que el planeta se caliente. En los próximos 30 años, es probable que 143 millones de personas en todo el mundo se vean desarraigadas por el aumento del nivel del mar, las sequías, las temperaturas abrasadoras y otras catástrofes climáticas, según un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) de la ONU.

La nueva investigación sobre la migración se publicó luego que el republicano Donald Trump fuera reelegido para la presidencia de Estados Unidos esta semana. Trump ha calificado el cambio climático de “engaño”, y ha prometido deportaciones masivas de aproximadamente 11 millones de personas que se encuentran en Estados Unidos bajo un estatus migratorio irregular.

Los investigadores dijeron que sus hallazgos resaltan cómo el clima extremo impulsa la migración. Filiz Garip, investigadora que participó en el estudio y profesora de Sociología y Asuntos Internacionales en la Universidad de Princeton, reportó que las naciones avanzadas han contribuido mucho más al cambio climático que los países en desarrollo —los cuales llevan la peor parte.

La migración “no es una decisión que las personas tomen a la ligera... y, no obstante, se ven obligadas a hacerlo más y se ven obligadas a permanecer más tiempo en Estados Unidos” como resultado de los extremos climáticos, explicó Garip.

Los investigadores analizaron datos meteorológicos diarios junto con las respuestas de una encuesta de 48 mil 313 personas entre 1992 y 2018, y se centraron en unas 3 mil 700 personas que cruzaron la frontera sin documentos por primera vez.

Analizaron 84 comunidades agrícolas en México donde el cultivo de maíz dependía del clima. Establecieron una correlación en la decisión de una persona de migrar y luego retornar con los cambios anormales en la temperatura y las lluvias en sus comunidades de origen durante la temporada de cultivo de maíz de mayo a agosto.

El estudio encontró que las comunidades que experimentaban sequías tenían tasas de migración más altas en comparación con las comunidades con precipitaciones normales. Y era menos probable que las personas retornaran a México desde Estados Unidos si sus comunidades estaban inusualmente secas o húmedas. Ese fue el caso tanto para los recién llegados a EU como para las personas que habían estado allí por más tiempo.

Gente en mejor situación económica también tiene más probabilidades de migrar. Lo mismo ocurre con personas de comunidades con antecedentes migratorios establecidos donde los amigos, vecinos o familiares que han migrado pueden ofrecer información y ayuda.

Esos factores sociales y económicos que influyen en la migración son bien conocidos, perob dijo que los hallazgos del estudio subrayan las desigualdades de la adaptación climática. Con los eventos climáticos extremos, no todo el mundo se ve afectado o responde de la misma manera, explicó, “y las ventajas o desventajas sociales y económicas típicas también dan forma a cómo las personas experimentan estos eventos”.

