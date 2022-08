Cofepris: Estas son las tres playas 'reprobadas' por exceso de suciedad

La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio a conocer qué playas son las que no son convenientes para los vacacionistas en este verano.

De acuerdo con un estudio que realizó donde analizó más de 2 mil 98 muestras de agua de 290 playas de 75 destinos turísticos, se determinó que 287 pasaron la prueba para ser visitadas sin peligro alguno.

Fueron tres playas las que no pasaron el control debido a no tener la limpieza pertinente en estas aguas, por lo que no son recomendadas para la presencia de personas.

Las tres playas que no pasaron el control de calidad de Cofepris están ubicadas en Acapulco, Guerrero, en donde se tiene el mayor problema de descuido de las playas.

Las playas son: Hornos, Suave y Manzanillo, las tres que tienen un exceso de suciedad y que por ello no son recomendadas para el público en general.

