¿Cómo abrir la cápsula del tiempo de 2023 en Spotify en pleno 2024?

Spotify se ha convertido en un mundo de sorpresas para los usuarios, pues cuentan con funciones como playlist personalizada, el Spotify Wrapped el cual sirve para que las personas puedan ver el resumen de su año en donde se aprecia a los artistas que más escucharon y algunos hasta recibieron un agradecimiento en video de su cantante o banda favorita.

Ahora, la plataforma de música cuenta con una función nueva, ya que la cápsula de tiempo de Spotify que sus usuarios hicieron en 2023 la podrán volver a abrir en pleno 2024.

¿Cómo abrir la cápsula del tiempo de 2023?

Para poder abrirla deberán de ingresar a la página de "Playlist in a Bottle" de Spotify, en donde es fundamental que la hayas guardado en 2023, ya que de no hacerlo no se mostrará nada.

Una vez dentro de la página tendrás la opción de "Obtén tu playlist" y "Crear una para el próximo año" para que después los usuarios puedan elegir entre un oso de peluche, una botella, un bolsillo pequeño de jeans, un dispensador de chicles o un recipiente como su personaje.

Después esta lista de reproducción se guardará en automático en tu perfil de Spotify, la cual podrás consultar las veces que quieras.

