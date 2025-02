¡Como Google Maps! Apple también cambia nombre al Golfo de México

Apple se sumó a Google Maps y a consecuencia de la orden ejecutiva del Presidente Donald Trump, ahora en su sistema de mapas se cambió el nombre del Golfo de México a 'Golfo de América'.



De esta manera, los usuarios de Apple en Estados Unidos que consulten mediante su iPhone, iPad o cualquier otro aparato electrónico los mapas que ofrece la compañía se darán cuenta que ya no aparece más el Golfo de México (Gulf of Mexico), leyéndose en su lugar 'Gulf of America' (Golfo de América).

En los mapas de Apple ya aparece el término 'Gulf of America'/Pixabay |



Es importante destacar que así como lo anunció Google hace unos días, este cambio en el nombre a Golfo de América sólo aplicará en los mapas consultados desde Estados Unidos, pues fuera de ese país, es decir, en el resto del mundo, ese territorio de agua sigue siendo conocido y nombrado como Golfo de México.



“ Las personas que utilicen Maps en Estados Unidos verán 'Golfo de América', y las personas en México verán 'Golfo de México'. Todos los demás verán ambos nombres”, escribió Google en una publicación.

Donald Trump ordenó el cambio de nombre al Golfo de México/AP |



Esta decisión tanto de Apple como de Google obedece a una presión desde el Gobierno de Estados Unidos, luego de que el Presidente Donald Trump desde su toma de protesta anunció que firmaría una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Golfo de México a 'Golfo de América', bajo el argumento de que su país ha invertido más dinero para hacer productivo este terreno de agua.

En México y el resto del mundo el nombre del Golfo de México no ha cambiado/Pixabay |



“ Hemos recibido algunas preguntas sobre los nombres en Google Maps. Tenemos una práctica habitual a la hora de aplicar cambios de nombre cuando se han actualizado en fuentes gubernamentales oficiales”, agregó Google.

