¿Cómo puedes cambiar tu terminación de placas y color de engomado en Edomex?

En el EDOEMX, la verificación vehicular y el programa de Reemplacamiento 2024 se organizan de acuerdo con la terminación de la placa y el color del engomado, lo que permite optimizar el proceso. Algunos conductores se cuestionan la posibilidad de solicitar un cambio en la terminación y el engomado por uno que les resulte más conveniente.

¿Se pueden modificar el engomado y la terminación de placas?

NO se pueden cambiar los datos de las placas de los vehículos a solicitud de los conductores, ya que el número de placa se asigna aleatoriamente y el color del engomado depende de los últimos dígitos. El único cambio posible será el reemplacamiento programado para este año en curso, aplicable solo a vehículos con placas emitidas en 2019 o años anteriores.

En las redes sociales, los usuarios debaten sobre la posibilidad de que los automóviles mantengan la misma terminación de placas y engomado tras el reemplacamiento. Aunque algunos quieren conservar estas características para programas como "Hoy no circula", esto no es posible. Una usuaria de la red social X reportó que su solicitud para mantener la terminación de su placa no fue atendida al recibir su nueva documentación, lo que generó una respuesta de las autoridades del EDOMEX.

“¡Hola! Gracias por contactarnos. Ya no es posible cambiar la terminación de tu placa ni engomado". Se puede leer en la publicación Servicio de Atención al Contribuyente del Estado de México.

¿ Cuándo debo realizar el reemplacado en el Estado de México?

Si su vehículo requiere reemplacamiento, es fundamental que se adhiera al calendario oficial, ya que la falta de placas vigentes puede conllevar sanciones administrativas, tales como la imposibilidad de realizar la verificación, la pérdida del subsidio de tenencia, el retiro de las placas y la remisión del vehículo al depósito.

Calendario oficial.

Octubre: Engomado rosa, terminación 7.

Noviembre: Engomado rosa y azul, terminación 8 y 0.

Diciembre: Engomado azul, terminación 9 y 0.



Para más información sobre el proceso, visita el portal Servicios al Contribuyente del Edomex en el siguiente enlace proporcionado https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ Es importante tener tus documentos en orden para garantizar un tránsito seguro.

