¿Con qué lentes de puede observar el eclipse solar en la Ciudad de México?

El próximo 14 de octubre, se podrá observar un fenómeno astronómico en la Ciudad de México: un eclipse solar anular. Sin embargo, la observación directa de este evento sin la protección adecuada puede causar daños en la vista. Por lo que es de suma importancia contar con lentes ideales para ver este fenómeno.

Regalarán lentes, no utilizar gafas o vidrios oscuros para ver la imagen del sol, por ejemplo: papel aluminio, agua o CD´s. Evitar mirar directamente el sol, ya que puede dañar la retina en poco tiempo. No utilizar lentes de sol, binoculares, cámaras fotográficas o de video, vidrios ahumados, filtros polarizados, telescopios o películas de color expuestas. No mirar más de 30 segundos seguidos el fenómeno.

¿Dónde comprar lentes para ver el eclipse?

El Instituto Nacional de Geofísica de la UNAM menciona que los lentes de protección solar son relativamente asequibles, por lo que los recomienda. Estos se pueden encontrar en tiendas en línea como Amazon o Mercado Libre, Celestron, Skyshop. De acuerdo con los sitios de estas plataformas los precios de los lentes se pueden encontrar a partir de 40, 70, 400 hasta los $1,500 pesos.

El sitio de Geofísica de la UNAM recomienda verificar que cuenten con la certificación de las normas CE e ISO 12312-2.2015 (E) la cual garantiza que proporcionan una protección adecuada para los ojos y cara. Por otra parte, la Universidad Autónoma Metropolitana UAM, distribuirá gratuitamente lentes en diversas sedes en fechas escalonadas, desde el 8 de septiembre hasta el 6 de octubre. UAM Lerma: 8 de septiembre, Azcapotzalco: 13 de septiembre, Cuajimalpa: 19 de septiembre, UAM Iztapalapa: 22 de septiembre, Xochimilco: 4 de octubre, UAM Rectoría General: 6 de octubre. El instituto menciona que en ninguna circunstancia se debe observar el eclipse directamente, las personas que deseen visualizarlo deberán utilizar lentes certificados o filtros para soldar del número 14.

