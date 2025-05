Conductor irrumpe en protesta en San Antonio Abad; autoridades descartan lesionados

Este lunes 27 de mayo, un vehículo particular atravesó una manifestación de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que bloqueaba la Calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

El hecho fue captado en video por asistentes y difundido en redes sociales. En las imágenes se observa cómo un automóvil avanza lentamente entre los manifestantes, generando momentos de tensión y gritos de alerta por parte de los presentes.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó más tarde que no se reportaron personas lesionadas. En un breve comunicado, la dependencia aclaró que, pese a la viralización del material audiovisual, el conductor del vehículo no fue detenido, y que no hubo necesidad de intervención médica.

"Cabe señalar que no se reportan personas lesionadas ni arrolladas, la expresión pública sigue con el acompañamiento de personal de #SSC."

La #SSC informa:



En la calzada #SanAntonioAbad, al exterior de las instalaciones del @MetroCDMX, el conductor de un vehículo intentaba pasar a baja velocidad, lo que provocó el enojo de los #Manifestantes que lo rodearon para impedir que avanzara; en ese momento, los policías…

No se han iniciado acciones legales contra el automovilista y las autoridades no han aclarado si el Ministerio Público tomará medidas al respecto.

El incidente ha reavivado el debate sobre la protección de quienes protestan y la necesidad de protocolos claros para garantizar la seguridad en manifestaciones públicas.

#ÚLTIMAHORA | Camioneta intentó pasar por la marcha de maestros de la CNTE en Calzada San Antonio Abad, a la altura del Metro San Antonio Abad hacia el Zócalo en @AlcCuauhtemocMx en #CDMX.



@adn40 | #87Punto3 pic.twitter.com/dsEexfZhW3 — @87PUNTO3 ᴴᴰ (@87punto3) May 27, 2025

