Confirman muerte de hija de Lupita TikTok; tenía solo un mes de nacida

Lamentablemente, la mañana de este martes 13 de mayo se confirmó la muerte de la bebé de Lupita TikTok, quien apenas tenía un mes de nacida y que, durante los últimos 17 días, estuvo internada en el hospital.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Después de una semana en la que trascendió que la pequeña, llamada Karely Yamileth, tenía muerte cerebral, finalmente este martes las autoridades del estado de Nuevo León confirmaron que la bebé murió producto de un paro cardiorrespiratorio, alrededor de la 1:00 AM.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_2

La pequeña murió después de 17 días hospitalizada/X |

Fue el pasado 27 de abril cuando la hija de la influencer fue internada en el Hospital Materno Infantil de la ciudad de Monterrey, apenas 14 días después de haber nacido. El diagnóstico de los médicos fue que la pequeña sufría meningitis, deshidratación neonatal, hiperbilirrubinemia, ictericia e infección urinaria.

El padre de la bebé sigue detenido

La muerte de la menor ocurre mientras su padre, de nombre Ricardo ‘N’, conocido por el apodo de “El Sonrics”, está detenido por ser presunto responsable del delito de violación equiparada contra una persona con vulnerabilidad cognitiva. Según la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el hombre de 47 años presuntamente habría abusado de la influencer Lupita TikTok, de 22 años, quien presenta, además de enanismo desproporcionado, ciertos problemas cognitivos.

A ello se suma que, previamente, Mariana Rodríguez, titular del DIF estatal y esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, había informado que el caso de la bebé de Lupita TikTok estaba bajo investigación, debido a sospechas de negligencia por parte de los padres.

Ricardo 'N' es investigado por presunto abuso contra la influencer/X|

“Hay un tema de consumo de sustancias de por medio. No es un tema de quitar o no a la bebé, es que hay un tema de abuso de sustancias que no es aceptable para una recién nacida”, comentó en su momento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué se vota el 1 de junio de 2025 en México?