¿Cuál es el estado de salud de Wendy Guevara? Fue operada de emergencia

Wendy Guevara se volvió tendencia en redes sociales durante las últimas horas, luego de que ella misma reveló que iba a ser operada de emergencia, motivo por el cual incluso sus padres pidieron a sus fans que hicieran oración por su hija ya que estaban preocupados por su estado de salud.

¿De qué operaron a Wendy Guevara?

Fue a través de videos en historias de Instagram, que la ganadora del reality show La Casa de los Famosos México, dio a conocer que sufría de fuertes dolores abdominales, los cuales se temía que fueran síntoma de una pancreatitis, por lo que fue intervenida de urgencia.

“Seguimos aquí, les cuento, tengo una piedra en las vías biliares... de la vesícula, que quiere migrar hacia el páncreas, por eso me duele muchísimo. Me dijo el doctor, '¿cómo es posible que puedas aguantar tanto dolor?'.

“El doctor me dijo que me van a hacer una laparoscopia, porque si esa piedra se me va para el páncreas me puede dar una pancreatitis y eso es gravísimo. Vamos a ver si me operen aquí o si no hay chance, que me lleven a otro hospital”, comentó la integrante de Las Perdidas.

Posteriormente, a través de las redes sociales de la misma influencer, se publicó un video en donde aparecen Francisco Guevara y Fabiola Venegas, padres de Wendy, quienes pedían una oración por su hija.

“Una oración por Wendy, pues ahorita está en operación. La verdad estamos muy, muy preocupados, mucho muy preocupados. Ustedes saben que la oración es muy poderosa y cuando le pedimos a Dios, él nos escucha cuando pedimos cosas buenas, para que él incline su oído para que todo salga bien.

“El doctor la acompañó porque se empezó a sentir mal, la inyectó y le dio un medicamento y sí pudo hacer lo que tenía que hacer, pero ya no pudo y se vino el viernes en la noche y ayer (sábado) se sintió un poco más tranquila y se fue al cine, pero ya no aguantó el dolor y la tuvieron que operar de urgencia”, comentó la mamá de la influencer.

¿Cómo salió Wendy Guevara de su operación?

Fue la mañana de este lunes que Wendy Guevara reapareció en sus redes sociales, compartiendo histories en Instagram desde el hospital, en donde si bien no dio una actualización sobre su estado de salud, sí se dejó ver y aparentemente está fuera de peligro.

“Estoy recién salida de la cirugía y todo. Quiero felicitar a Juca, que es su cumple y le mando muchos saludos. Te quiero, Juca, felicidades y gracias, porque siempre me haces looks bien padres”, comentó la influencer.

