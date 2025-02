Cuauhtémoc ‘N’ propone iniciativa contra difamación a hombres: “Me tengo que defender”

El pasado mes de octubre el exgobernador de Morelos y ahora diputado federal de Morena, Cuauhtémoc ‘N’, fue acusado y denunciado de abuso sexual, hace unos días la Fiscalía de Morelos solicitó su desafuero y mientras tanto el servidor publico prepara una iniciativa para defenderse.

Cuauhtémoc 'N', diputado federal | X: @cuauhtemocb10

La tarde de este lunes en el Palacio Legislativo de San Lázaro el diputado federal habló ante los medios de comunicación y mencionó que está preparando una iniciativa en contra de la difamación de los hombres en México, pues en distintas ocasiones a mencionado que las acusaciones en su contra son falsas.

“Yo tengo dos niñas, tengo una madre, y realmente de lo que se me acusa es totalmente mentira; entonces, voy a seguir, voy a seguir luchando, porque eso le puede pasar a cualquiera de ustedes; entonces, también hay que meter alguna iniciativa para defender a los hombres también”, declaró Cuauhtémoc ‘N’.

Piden desafuero para Cuauhtémoc 'N' | X: @cuauhtemocb10

Cuauhtémoc ‘N’ señala guerra sucia en la política

En medio de estas acusaciones y el proceso legal correspondiente, el diputado federal mencionó que los señalamientos en su contra son falsos y estos se deben a una ‘guerra sucia’ dentro de la política mexicana, por lo que se tiene que defender.

“Sé quién está atrás de la señorita; me tengo que defender, como me he defendido desde que empecé en la política, y sé que así es la política, hay guerra sucia. Yo sé quién está atrás de todo esto, y es el exfiscal”, mencionó.

Cuauhtémoc 'N', exgobernador de Morelos | X: @cuauhtemocb10

