Dani Flow asegura que no le importa que lo cancelen por sus comentarios machistas

En los últimos días, Dani Flow ha estado en boca de todos ya que le revivieron una entrevista donde se lanzó contra el movimiento feminista y por apoyar al creador de contenido, Rix, quien fue acusado y sentenciado de abusar de la youtuber Naht Campos.

Los comentarios del cantante hicieron que muchas personas empezaran a decir que lo cancelaran de las redes, pero al artista de reggaetón parace no importarle.

Sostiene su postura

En un video que hizo, el también rapero mantuvo su postura de no apoyar a las mujeres que salen a las calles a ‘destruir’ cosas.

“No voy a justificar ninguna de mis palabras porque sigo sintiendo lo mismo. Sigo pensando lo mismo y no me voy a callar, pero aquí la situación es que a lo mejor yo no me expresé bien en ese momento”, comentó.

El vive tranquilo

Luego de su explicación, Dani Flow dijo que ya no le importa que lo cancelen, pues al menos ya tuvo un año de fama en la música.

“Yo prefiero que me cancelen, y yo estar tranquilo de haber dicho lo que yo creía al momento y ahorita lo sigo creyendo”, expuso.

Por último, el productor le pidió a las personas que no se fijen en lo que dice, pues solamente es un cantante de reggaetón.

“Y si ahorita se me tiene que terminar la carrera, puedo ser quien soy y hacemos beats y sacamos otros artistas. A mí no me preocupa para nada, la vida me puso aquí y Dios me acomodó para que me escucharan. Si quieren cancelarme, adelante, yo soy una persona pública y lo que quiera hacer el público conmigo lo va hacer”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE IINTERESAR: SELENA GOMEZ Y TAYLOR SWIFT: YA SE SABE TODO EL CHISME QUE TRAÍAN EN LOS GLOBOS DE ORO