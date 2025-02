Dani Flow se casa con Joselyn. ¿Qué pasará con su novia Valeria?

Dani Flow se volvió tendencia en redes sociales tras la filtración de videos de su boda con Joselyn Lino, su primera novia y madre de su hija Lucie. Dani se identifica como poliamoroso y también mantiene una relación con Valeria Zepeda, con quien tuvo su segunda hija, Jovalie, el año pasado.

Dani Flow se volvió tendencia en redes sociales por la boda con Jocelyn. | IG |@lupitass5

Dani Flow se casa con Joselyn

Circulan grabaciones de la boda del cantante Dani Flow, donde da un discurso sobre su cercanía a Dios. Aunque la relación poliamorosa no ha compartido detalles de la lujosa ceremonia, ya hay fotos y videos en redes sociales. Lo más destacado es que Valeria podría quedar solo como novia, ya que la poligamia no es reconocida legalmente en México.

"Cada vez siento más la necesidad de estar cerca de Dios y no quisiera que mi manera de vivir el amor...", expresó el cantante antes de que el video se cortara.

En la boda íntima, no se hizo mención de Valeria, la otra novia de Dani Flow, lo que ha suscitado rumores sobre un posible distanciamiento. Legalmente, la unión excluye a Valeria, ya que en México no se reconoce el poliamor ni la poligamia. Sin embargo, el novio afirmó en su discurso que su forma de amar permanecerá y que esto no afectará su relación con Dios.

Las imágenes de la boda de Dani Flow y Joselyn se volvieron virales, provocando reacciones diversas entre los fans. Algunos celebran la unión de la pareja, mientras que otros critican su decisión, especialmente en relación a Valeria, la novia de ambos, quien ha sido objeto de numerosos comentarios en redes sociales.

"Dirán lo que quieran, pero dudo que Valeria no sienta feo", "jajaja Valentina llevándole las flores a Joce", "Dani Flow sí le sabe de que Jocelyn es la oficial". Son algunos de los comentarios en las redes sociales.

Valeria no ha hecho comentarios en sus redes sociales sobre su situación amorosa, y el reciente matrimonio tampoco ha aclarado si habrá cambios en su relación.

Las imágenes de la boda de Dani Flow y Joselyn se volvieron virales, provocando reacciones diversas entre los fans. | IG |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Cerrarán los mercados de CDMX? Anuncian megamarcha para este 10 de febrero