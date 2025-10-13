David Cohen, exabogado de Billy Álvarez, exdirector de Cruz Azul fue baleado en la CDMX

David Cohen Sacal, abogado que representó legalmente a Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas —exdirector general de la Cooperativa Cruz Azul—, fue atacado a balazos la tarde del lunes al salir de la Ciudad Judicial, ubicada en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el litigante caminaba en la zona cuando un hombre sacó un arma de fuego entre sus ropas y realizó una detonación directa en su contra. Tras el ataque, el agresor intentó escapar del sitio, mientras elementos de seguridad activaban los protocolos de emergencia en el perímetro judicial.

Lugar de los hechos | @quesesepamx

¿Qué pasó?

El ataque ocurrió en las escaleras del edificio José María Morelos, dentro del complejo de la Ciudad Judicial. Testigos señalaron que el presunto agresor era un adolescente de 17 años, quien se aproximó a Cohen Sacal y le disparó a la cabeza a corta distancia. La víctima, de aproximadamente 40 años de edad, cayó herida sobre la Avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) que se encontraban cerca repelieron la agresión y lograron herir al presunto atacante, quien fue asegurado y trasladado a un hospital bajo resguardo policial. La rápida respuesta evitó que el agresor huyera por completo de la zona, lo que permitió el aseguramiento de evidencia clave para la investigación.

Lugar de los hechos | @Glz_Axel

Fiscalía da más informes

Horas después del ataque, la fiscalía confirmó que el abogado había fallecido debido a las heridas. Sin embargo, momentos después la propia Fiscalía de la CDMX corrigió su propio reporte sobre el estado de David Cohen Sacal, revelando que sigue con vida aunque en estado delicado.

Historia con Álvarez

En el lugar, personal de la PDI resguardó una motocicleta y el arma utilizada en el ataque, ambas vinculadas al joven detenido. Servicios Periciales también acudieron a la escena del crimen para realizar el levantamiento de indicios y revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, en busca de más detalles sobre la planeación y ejecución del atentado.

Billy Álvarez | IMAGO7

David Cohen Sacal había sido uno de los abogados más cercanos a Guillermo “Billy” Álvarez, figura clave en la historia reciente del Cruz Azul. Álvarez fue acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que provocó su salida del club cementero tras décadas al frente de la cooperativa. Cohen Sacal participó en varios procesos legales relacionados con la defensa del exdirectivo, lo que aumenta el interés mediático sobre este ataque.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por tentativa de homicidio y ya se analizan diversas líneas, entre ellas la posible relación del atentado con el trabajo legal que desempeñaba la víctima. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y han reforzado la seguridad en la zona para evitar nuevos incidentes.

Billy Álvarez | IMAGO7