¿De qué falleció el actor Val Kilmer este martes en Los Ángeles? Esto se sabe

De nueva cuenta el mundo del espectáculo se pone de luto por la muerte del actor Val Kilmer, de 65 años, así lo reportó este martes el New York Times.

La noticia la confirmó al medio la hija del histrión, Mercedes Kilmer, quien dijo que su padre falleció en Los Ángeles por una enfermedad de la cual ya no se pudo recuperar.+

Val Kilmer falleció a la edad de 65 años / Redes Sociales|

Val Kilmer fallece por esta terrible enfermedad

Desde hace unos años, Val Kilmer empezó a tener problemas para poder hablar y luego de varios estudios le detectaron cáncer de garganta, desde entonces dejó los reflectores para concentrarse en su recuperación.

Esa enfermedad no fue la que terminó con su vida, pues su hija detalló que fue una neumonía de la cual los médicos no pudieron detener por lo avanzada que estaba, pero el actor dejó un gran legado dentro de Hollywood al protagonizar películas como ‘Batman Forever’, 'Top Gun’ y ‘The Doors’.

El actor dejó un legado importante frente a las cámaras / Redes Sociales|

¿Quién fue el actor Val Kilmer?

Val Edward Kilmer, su nombre real, nació un 31 de diciembre de 1959 en Los Ángeles, California y era hijo de un agente inmobiliario y su madre era de origen sueco.

Desde los 16 años empezó a mostrar sus dotes como actor en la escuela donde estudiaba, más tarde brincaría a Broadway a presentar la obra ‘Slab Boys’ junto a Kevin Bacon y Sean Penn.

Durante su carrera ha producido documentales y publicado libros de poesía. Kilmer intervino en comedias al principio de su carrera, como 'Top Secret!' (1984), y compartió escenas con Tom Cruise en el éxito de ‘Tom 'Iceman'’, en 'Top Gun', aunque su encarnación de Jim Morrison en 'The Doors', de Oliver Stone, le dio la fama.

Sus papeles más reconocidos llegaron en los 90, cuando realizó al personaje de Batman. Ese mismo año compartió pantalla con Robert de Niro y Al Pacino en el thriller policíaco ‘Fuego Contra Fuego’.

Por estos grandes papeles será recordado Val Kilmer / Redes Sociales|

