¿De qué murió el actor de 'Kill Bill', Michael Madsen?

El actor Michael Madsen, conocido por sus papeles intensos y memorables en películas como Kill Bill y Reservoir Dogs, murió a los 67 años este jueves 3 de julio de 2025. La noticia conmocionó al mundo del cine y a los fanáticos del director Quentin Tarantino, con quien Madsen colaboró frecuentemente a lo largo de su carrera.

De acuerdo con medios estadounidenses como The Sun y Page Six, el actor fue encontrado sin vida en su residencia de Malibú, California, y declarado muerto a las 8:25 de la mañana. Las autoridades informaron que la causa de muerte fue un paro cardíaco y que no se sospecha de ningún acto delictivo.

Un paro cardíaco fue lo que ocasionó la muerte del actor/AP |

Un ícono del cine de culto

Michael Madsen tuvo una carrera prolífica en Hollywood, participando en más de 300 producciones desde la década de los 80. Su rostro y voz inconfundibles marcaron películas como:

Reservoir Dogs (1992) como Mr. Blonde





Kill Bill Vol. 1 y 2 como Budd





Donnie Brasco , Thelma & Louise , Free Willy , Sin City





También prestó su voz a videojuegos como GTA III y Dishonored





Sus personajes solían ser rudos, atormentados, peligrosos o impredecibles. Madsen fue símbolo de una masculinidad cruda en el cine independiente y de culto.

Michael Madsen es recordado por su trabajo en Kill Bill/X |

Sus últimos proyectos

En los últimos años, Madsen trabajó en producciones independientes como Resurrection Road y Cookbook for Southern Housewives. También preparaba la publicación de un libro titulado Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, donde reflexionaba sobre su vida personal y profesional.

Tras el anuncio de su muerte, colegas como Vivica A. Fox, su compañera en Kill Bill, lo recordaron como un actor “con una presencia increíble en pantalla” y “una persona sensible, más allá de sus papeles duros”.

Quentin Tarantino y Michael Madsen tenían una relación muy cercana/AP |

Un legado que no muere

Madsen deja un legado potente en el cine estadounidense. Fue un actor de carácter, muchas veces incomprendido por la industria, pero profundamente admirado por los amantes del cine de autor. Su estilo áspero y magnético lo convirtió en un referente del cine de los 90 y 2000.

