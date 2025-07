Laura Flores “se le puso como loca” a Lalo Salazar, revela periodista

Han surgido más detalles sobre la ruptura entre Laura Flores y Eduardo Salazar, y ahora una versión asegura que la actriz habría amenazado y correteado al periodista en público.

Fue el pasado 9 de junio cuando la también cantante anunció que había llegado a su fin el noviazgo que comenzó con el conductor de N+ a finales de febrero, limitándose en aquella ocasión a mencionar que fue él quien no quiso continuar con el compromiso. “En el corazón… no se puede forzar nada”, comentó.

El noviazgo entre el periodista y la actriz apenas duró tres meses/IG: @laurafloresmx|

“Se le puso como loca”: la versión de Martha Figueroa

Ahora fue la periodista de espectáculos Martha Figueroa quien reveló más detalles sobre cómo y por qué se dio “el truene”, asegurando que fue Laura Flores quien tomó una mala actitud hacia Lalo Salazar, al grado de amenazarlo y perseguirlo mientras estaban en un lugar público.

“Lalo se espantó, y miren que para que un corresponsal de guerra se asuste, se necesita… A lo mejor algo vio que dijo ‘ay, nanita’”, comentó la conductora en su canal de YouTube.

“Yo lo que supe es que efectivamente ella se le puso como loca un día, pero no de enfermedad de ‘ay, ayúdame’, sino de que se le puso como loca de ‘¡Te voy a matar!’, y que el otro corría y ella corría detrás. Esa es la versión que a mí me llegó. Entonces, si ves que alguien te está correteando y no con buenas intenciones…”, añadió.

La periodista Martha Figueroa asegura que Laura Flores persiguió a Lalo Salazar/YouTube|

Laura Flores da su versión: fue un episodio de hipoglucemia

Este escenario coincide, en parte, con lo que hace unos días relató Laura Flores en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, aunque ella explicó que todo se debió a un problema de salud.

“Yo tengo un tema: me dan a veces ataques de hipoglucemia, se me baja el azúcar. Entonces, aparentemente, no lo sabía él más que yo. De repente me dio uno, y cuando te da hipoglucemia te pones muy nervioso, muy ansioso, se te empiezan a dormir las manos y te sientes mal”, relató la actriz.

Laura Flores aseguró que Lalo Salazar la bloqueó de sus redes sociales/IG: @laurafloresmx |

“Entonces yo dije: ‘Necesito comer, necesito tomar algo, no me quiero desmayar, lo que sea’. Entonces sí estaba yo como que... creo que lo asusté, ¿no?, por cómo lo dije”, explicó, agregando que la respuesta del periodista fue: “Sí, pero no me grites”, a lo que ella contestó: “Perdón, no quiero gritarte. ¿Cómo crees que yo te voy a gritar? No tengo por qué hacerlo, perdón”.

Después de esto, “él simplemente dijo: ‘Ya me voy’. Y se fue”, concluyó Laura Flores, revelando que Eduardo Salazar la bloqueó de sus redes sociales, por lo que ya no tuvo forma de volver a comunicarse con él.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Gustavo Cerati: confirman homicidio violento de joven de entre 15 y 19 años en su ex casa