Laura Flores y Eduardo Salazar terminan su relación: “En el corazón no se puede forzar nada”

Un poco más de tres meses después de haber hecho público su noviazgo, hoy se dio a conocer que la actriz Laura Flores y el periodista Eduardo Salazar terminaron su relación, aparentemente por decisión de él.

Fue el pasado 26 de febrero de 2025 que, durante el programa Despierta de Televisa, el corresponsal de guerra y la también conductora y cantante confirmaron que comenzaron una relación amorosa, luego de haberse reencontrado precisamente en el noticiario matutino.

“Coincidimos en una entrevista en el noticiero Despierta, días después, fuimos a comer y nos hemos dado una oportunidad en el amor, estamos agradecidos con la vida y dispuestos a tomarnos de la mano y caminar juntos…”, escribió la actriz aquella vez.

¿Por qué terminaron Lalo Salazar y Laura Flores?

Sin embargo, esa relación del medio del espectáculo ha llegado a su fin, siendo confirmado esto por la propia Laura Flores, quien subió a sus redes sociales un comunicado en el que explica que, aunque le duele, respeta la decisión de Lalo Salazar de terminar con el noviazgo, ya que en cosas del corazón “no se puede forzar nada”, dando a entender que el periodista no sentía el mismo amor que ella por él.

“Con profunda tristeza les comunico que mi relación con el Sr. Eduardo Salazar terminó. Eduardo es un gran ser humano, un Señor en toda la extensión de la palabra. Merece mi respeto y le agradeceré siempre el haberme hecho feliz, aunque duró tan poco tiempo…

“Pero en el corazón, por más que uno luche, no se puede forzar nada y yo respeto su decisión de terminar nuestra relación. Les ruego a ustedes y a los medios que no hagan juicios, hicimos pública nuestra relación con gran amor y entusiasmo, pero hoy duele. Y el dolor se respeta”, se lee en el comunicado de Laura Flores, quien adelantó que no dará entrevistas sobre este tema.

Por último, la actriz se despidió destacando las virtudes del periodista, considerándose su fan número uno.

“Él es un caballero, un hombre íntegro, un gran padre, hermano e hijo, un gran periodista, el mejor sin duda, y yo, como ustedes, también soy y seré su fan”, culminó.

Por su parte, Eduardo Salazar hasta el momento no se ha pronunciado, aunque ya ha borrado de sus redes sociales las publicaciones en las que aparecía junto a Laura Flores.

