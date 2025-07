¿De qué murió Rosie Roche, de 20 años, prima de los príncipes William y Harry? Es preocupante

La familia real británica atraviesa un momento de luto tras confirmarse el fallecimiento de Rosie Roche, prima de los príncipes William y Harry, quien fue hallada sin vida en su residencia familiar en Norton, Inglaterra. La joven de 20 años estudiaba Literatura Inglesa en la Universidad de Durham y se encontraba empacando sus maletas para unas vacaciones con amigos cuando fue encontrada por su madre y su hermana.

Según reportó The Sun, la policía de Wiltshire fue notificada del deceso y abrió una investigación forense que, si bien ya ha determinado la causa, será formalmente aplazada hasta el 25 de octubre ya que se encontró una arma de fuego. “La policía considera que la muerte no es sospechosa y que no hubo participación de terceros”, informó el forense Grant Davies.

La policía continúa con las investigaciones de la muerte / Redes Sociales|

La causa: lesión traumática en la cabeza

La autopsia concluyó que Rosie Roche falleció a causa de una “traumatic head injury” (lesión traumática en la cabeza). Las autoridades descartaron actividad criminal, señalando que no hubo indicios de intervención de terceros. Las circunstancias exactas del accidente no han sido reveladas, aunque la familia ha pedido respeto a su privacidad en este difícil momento.

Rosie era nieta de Edmund Roche, hermano de Frances Shand Kydd, madre de la princesa Diana, lo que la convertía en prima segunda de William y Harry. Su padre, Hugh Roche, es primo hermano de Lady Di.

Rosie Roche era prima segunda de William y Harry / Redes Sociales|

Un adiós íntimo y conmovido

La familia Roche ha decidido que el funeral y el servicio conmemorativo se lleven a cabo en privado, sin cobertura mediática. En el obituario publicado por Yorkshire Post, se lee: "Roche, Rosie Jeanne Burke. Falleció el lunes 14 de julio de 2025. Querida hija de Hugh y Pippa, increíble hermana de Archie y Agatha, nieta de Derek y Rae Long."

En la Universidad de Durham, sus compañeros y profesores la describieron como una joven “vibrante, creativa, amante de la poesía y la cultura”. Su pérdida ha generado muestras de cariño y duelo en redes sociales, tanto del ámbito académico como del público que sigue de cerca a la familia real.

La joven estaba por iniciar un viaje con sus amigos / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿POR QUÉ ESTADOS UNIDOS ABANDONA NUEVAMENTE DE LA UNESCO?