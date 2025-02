Descartan alerta de tsunami en Quintana Roo, Puerto Rico, Islas Vírgenes y República Dominicana

El día de hoy, sábado 8 de febrero se registró un inusual sismo de magnitud 8.0 en el Mar Caribe, cerca de las Islas Caimán.

El US Tsunami Warning Center emitió una advertencia de tsunami para varios países del Caribe, incluyendo Cuba, Honduras, México, las Islas Caimán, Jamaica, Belice, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

De acuerdo con el Centro de Alerta de Tsunamis (CAT-SEMAR), no existe riesgo de tsunami para las costas quintanarroenses. Sin embargo, se podrían presentar ligeras variaciones en el nivel del mar y corrientes fuertes.

El día de hoy, se registró un sismo que afectó las costas del Mar Caribe y se temía por un posible tsunami / Redes Sociales|

A pesar que la alerta de tsunamis fue escuchada en Puerto Rico, el Centro de Advertencias de Tsunamis del Pacífico canceló la advertencia de tsunami que había emitido esta noche para Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y las Islas Vírgenes Británicas después de un terremoto de magnitud 7.5 ocurrido esta noche al norte de Honduras.

Sin embargo, los municipios alrededor de Puerto Rico continuaron con sus protocolos para que las personas salieran del agua.

It’s good that tsunami sirens in puerto rico are in place and functioning properly. I am glad people knew what to do when they heard them go off. Even if it wasn’t necessary to evacuate tonight, one day it will be, though I am praying that day never comes. pic.twitter.com/fBkQbQDfzw

— devilette (@deviIette) February 9, 2025