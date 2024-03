Descubre cómo evitar que te roben tu cuenta de WhatsApp aquellos que se hacen pasar por repartidores de Amazon

Las estafas, hackeos, robo de identidad y datos se ha vuelto una constante en este mundo tan tecnológico, es por ello que ahora te contamos sobre un nuevo método para apoderarse de tu cuenta de WhatsApp en la que los delincuentes se hacen pasar por repartidores de Amazon.

Diferentes usuarios han compartido en redes sociales haber sido víctimas o, en el mejor de los casos, pudieron ser víctimas, de maleantes que trataron de acceder a su cuenta de WhatsApp mediante un engaño que si se analiza bien, es fácil de evitar.

Según lo que cuentan diferentes usuarios, el engaño comienza con una llamada por teléfono o un mensaje vía WhatsApp, en el que un supuesto repartidor de Amazon te pide que le proporciones un código que fue mandado a tu celular, bajo el argumento de que es necesario para entregarte tu paquete.

La realidad es que si le dices ese código, el delincuente podrá tomar control de tu cuenta de WhatsApp, teniendo acceso a toda tu información como fotografías, claves y contactos, a los cuales muchas veces se les puede pedir dinero o cualquier otro tipo de datos a tu nombre.

¿Qué hacer para evitar que te roben tu cuenta de WhatsApp?

En estos casos, si recibes una llamada o mensaje de alguien que se haga pasar por repartidor de Amazon pidiéndote el código que fue enviado a tu celular, el primer paso es tomarlo con calma y analizar la situación, pues si lees con atención el mensaje que te fue enviado notaras que dirá “Tu cuenta de WhatsApp está siendo registrada en un dispositivo nuevo. No compartas el código con nadie. Tu código de WhatsApp es: xxx-xxx”, información que nada tiene que ver con un paquete de Amazon.

La segunda opción para evitar este tipo de hackeo es justamente usar la lógica y no seguir la charla, si no has comprado algo de Amazon o alguien más en casa ha hecho un pedido. Recuerda también que en caso de Amazon requiera una clave para entregarte tu paquete, esta será enviada a tu correo electrónico, el mismo que tienes vinculado a tu cuenta para ingresar a la página.

