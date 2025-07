Desmienten que la canícula comience este 3 de julio: esto aclaran los expertos

A pesar de lo que han difundido diversos medios y redes sociales, la canícula no comenzará este 3 de julio, ni es un fenómeno que pueda determinarse con precisión en el calendario, aseguraron especialistas en meteorología y autoridades como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

De acuerdo con José Martín Cortés, experto en ciencias atmosféricas, “la canícula NO tiene fecha de inicio ni de fin”, por lo que cualquier afirmación en plataformas que asegure que inicia hoy es completamente falsa.

¿Entonces cuándo comienza la canícula en 2025?

El IMTA indica que este fenómeno suele presentarse entre julio y agosto, semanas después del solsticio de verano. Para este año, se espera que la canícula comience entre el 7 y el 13 de julio y que se extienda hasta inicios de agosto.

Durante esta etapa es común una disminución temporal en la frecuencia e intensidad de lluvias, sobre todo en regiones como el centro, oriente y noreste del país. Sin embargo, no se trata del periodo más caluroso del año, como muchos piensan.

No siempre son 40 días ni calor extremo

Cortés enfatiza que la canícula no es pronosticable, no dura 40 días exactos y no implica que haya calor extremo en todo el país. Por ejemplo, entre el 3 y el 6 de julio, sí se espera menor lluvia en estados como Veracruz, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, CDMX, Morelos y Michoacán, pero no significa una ola de calor a nivel nacional.

Además, en algunas zonas altas del Altiplano central se podrían registrar heladas nocturnas, lo que refuerza la idea de que este fenómeno es más complejo de lo que parece.

¿Qué es exactamente la canícula?

La canícula es una fase climática caracterizada por altas temperaturas, escasa precipitación y mayor riesgo de incendios, especialmente en el norte y noreste del país. Su nombre proviene de la constelación del Can Mayor y su estrella más brillante, Sirio, relacionada históricamente con este periodo de calor extremo.

