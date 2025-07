Disney revela el primer animatrónico hiperrealista de Walt Disney en Disneyland

Disneyland celebra su 70.º aniversario con un tributo innovador: “Walt Disney – A Magical Life”, una experiencia inmersiva que recrea la oficina de Walt en 1963 dentro del Main Street Opera House. El centro de esta atracción es la primera figura audio-animatrónica del propio Walt Disney, diseñada para hablar, gesticular y parpadear con una precisión nunca antes vista.

Disneyland celebra su 70.º aniversario / X: @DisneyParks|

Durante 17 minutos, Walt narra en primera persona capítulos de su vida: desde sus orígenes en Missouri hasta la creación de Disneyland.

Se integrará en rotación con el clásico “Great Moments with Mr. Lincoln”, reforzando el legado vivo de la tecnología animatrónica en el parque.

El vestíbulo albergará la galería “Evolution of a Dream”, que presentará arte conceptual, objetos personales de Walt y la evolución de los animatrónicos desde Tiki Room hasta hoy.

Okay, so we're not crazy, the new Disneyland animatronic looks basically nothing like Walt Disney. pic.twitter.com/mZ0RmZNgyo

— Hollywood Horror Museum (@horrormuseum) July 15, 2025