Estudiante de Chihuahua se viraliza por recitar discurso de “Malcolm el de en medio” en su graduación

Un estudiante del Colegio Latinoamericano Bilingüe en Chihuahua se convirtió en tendencia nacional tras recitar, palabra por palabra, el discurso final del personaje Malcolm en el episodio de graduación de la popular serie Malcolm el de en medio. Su intervención, cargada de emoción y nostalgia, provocó aplausos entre los asistentes y miles de reacciones en redes sociales.

Durante la ceremonia de clausura del ciclo escolar 2024-2025, el joven subió al escenario para pronunciar unas palabras frente a sus compañeros, maestros y familiares. Lo que parecía un discurso tradicional, pronto captó la atención del público al reproducir con exactitud el monólogo del episodio “Graduación”, con frases como:

“Tal vez no tenga el mejor pasado, pero tengo un futuro prometedor… Mis padres me enseñaron que no hay límites, que puedo llegar tan lejos como quiera… pero que tengo que ganármelo. Y voy a hacerlo.”

El momento fue grabado por varios asistentes y compartido en plataformas como TikTok, X (antes Twitter) y Facebook, donde rápidamente se viralizó. En los comentarios, muchos usuarios celebraron la elección del texto y el mensaje inspirador, mientras que otros lo calificaron como un “plagio” creativo que rindió homenaje a una de las series más queridas de la televisión.

Frases como “Hal estaría llorando en primera fila” o “Esto fue un cierre de temporada perfecto para su generación” dominaron las conversaciones digitales.

El caso no tardó en dividir opiniones: mientras algunos aplaudieron la referencia como un guiño inteligente a la cultura pop, otros cuestionaron la falta de originalidad. Sin embargo, lo cierto es que el discurso logró lo que muchos buscan en redes: conectar emocionalmente, generar conversación y dejar un mensaje.

