Tomorrowland 2025: Se incendia escenario principal a dos días del inicio

La edición 2025 del Tomorrowland, catalogado como el festival de música electrónica más importante del mundo, está en riesgo de cancelarse luego de que su escenario principal fuera consumido por un incendio.

Fue la tarde de este miércoles, hora local de Bélgica, cuando se reportó un incendio en Boom, localidad de la provincia de Amberes, sede tradicional del festival, el cual estaba programado para iniciar este viernes 18 de julio, en lo que sería su edición número 19.

Se alistaban los últimos detalles porque este viernes iniciaría el Tomorrowland 2025/X |

De acuerdo con fotos y videos que se han hecho virales en redes sociales, el escenario principal, que este año tenía la temática de "Orbyz", un mundo mágico surgido del deshielo de un glaciar, fue destruido por el fuego. La causa habría sido un accidente con fuegos artificiales.

El incendio se habría originado por accidente con los fuegos artificiales/X |

Uno de los mayores temores fue que, en el momento del incendio, había alrededor de mil trabajadores realizando labores finales para la inauguración. Afortunadamente, los primeros reportes descartan víctimas o heridos.

BREAKING: A fire has broken out on the @tomorrowland mainstage, one day ahead of the festival. pic.twitter.com/kXXYgYnmI9

— We Rave You (@weraveyou) July 16, 2025