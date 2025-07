Disney+ sube sus precios en México: ¿cuánto pagarás ahora?

Disney+ anunció una actualización en sus precios el pasado marzo. Aunque el cambio ya fue comunicado, será en julio cuando los usuarios en México comenzarán a pagar la nueva tarifa.

La plataforma explicó que el ajuste responde a su intención de brindar una experiencia renovada | iStock|

De acuerdo con la información compartida por la compañía, el aumento se notificó vía correo electrónico a las personas que ya cuentan con una suscripción activa.

La plataforma explicó que el ajuste responde a su intención de brindar una experiencia renovada, con transmisiones deportivas de ESPN, contenido exclusivo y series originales, todo con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.

Nuevos precios de Disney+ en México

Con el ajuste, así quedarían las tarifas:

Plan Estándar sin anuncios:

Tendrá un nuevo costo de $249 pesos al mes, y si se contrata de forma anual, el total será de $2,089 pesos.

Plan Estándar con anuncios:

Se mantiene en $149 pesos mensuales. Este plan no cuenta con opción anual.

Plan Premium:

Pasará de $219 a $319 pesos al mes, lo que representa un aumento de $100 pesos mensuales. En su versión anual, el precio será de $2,679 pesos.

Miembro Extra:

Agregar un usuario adicional también tendrá un costo extra:

$149 pesos para el plan Estándar

$159 pesos en el plan Premium

Este ajuste se suma a la estrategia de Disney+ para integrar nuevos contenidos y competir dentro del mercado del streaming | iStock|

Próximos estrenos de Disney+

PELÍCULAS

Vie 11 – Zombies 4: El Origen de los Vampiros

Mie 16 – Transformers

Mie 16 – Transformers 2: La Venganza de los Caídos

Mie 16 – Transformers 3: El Lado Oscuro de la Luna

Mie 16 – Transformers 4: La Era de la Extinción

Mie 16 – Transformers 5: El Último Caballero

Mie 16 – Bumblebee

Este mes – El Amateur: Operación Venganza

SERIES

Mie 02 – Will Trent: Agente Especial | Temporada 3

Mie 02 – Who Killed Jenni Rivera? | Todos los episodios

Mie 09 – El Clan Olimpia: Una Historia de Redención | Todos los episodios

Mie 09 – Los Simpson | Nuevos episodios

Mie 15 – Conoce a Iron Man y sus increíbles amigos

Mie 16 – Bullet Bullet | Todos los episodios

Mie 16 – 9-1-1 | Nuevos episodios

Mie 16 – Los Hechiceros Más Allá de Waverly Place | Nuevos episodios

Mar 22 – La Casa de Mickey Mouse+ | Todos los episodios

Mie 23 – Washington Black | Todos los episodios

Mie 23 – 20,000 Leguas de Viaje Submarino | Todos los episodios

Este mes – It’s All Country | Todos los episodios

Este mes – Enloqueciendo Contigo | Todos los episodios

Este mes – Huracán Katrina: Carrera Contra el Tiempo | Todos los episodios

DOCUMENTALES

Dom 06 – Tiburones de Cerca con Bertie Gregory

Vie 11 – Tiburón: La Historia de un Clásico

ESPECIALES

Mie 30 – Miley Cyrus: Something Beautiful

Desde Will Trent hasta el diablo 👀 están en los estrenos de la semana de #DisneyPlus. pic.twitter.com/yl2k28E8xq — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) July 4, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Natanael Cano rompe el silencio sobre la censura a corridos tumbados