¿Doble Hoy No Circula este viernes 16 de mayo? Checa qué autos descansan

El programa Hoy No Circula se aplicará de manera normal este viernes 16 de mayo de 2025 en la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México, sin que hasta el momento se haya activado alguna fase de contingencia ambiental que implique restricciones adicionales.

De acuerdo con lo establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los vehículos que deberán suspender su circulación este viernes son aquellos con:

Engomado azul

Terminación de placa 9 y 0

Hologramas de verificación 1 y 2

Permisos provisionales sin distinción de placa

Las restricciones estarán vigentes en un horario de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Vehículos exentos

Quedan exentos de la restricción los automóviles con hologramas 00 y 0, así como los vehículos eléctricos e híbridos, unidades de transporte público, servicios de emergencia, personas con discapacidad (con tarjetón) y personal de salud debidamente identificado.

No hay Doble Hoy No Circula

Pese a las altas temperaturas registradas en los últimos días, no se ha decretado contingencia ambiental, por lo que no aplica el Doble Hoy No Circula este viernes.

Sanciones por incumplimiento

Las personas que circulen con vehículos restringidos se arriesgan a una multa de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a aproximadamente entre $2,262 y $3,394 pesos.

Se recomienda a los automovilistas verificar las características de su vehículo antes de salir, para evitar sanciones y contribuir al cuidado del medio ambiente en la Zona Metropolitana del Valle de México.

