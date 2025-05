Una madre elefanta permanece junto al camión que atropelló a su cría en Malasia

En la madrugada del 11 de mayo de 2025, en la autopista Gerik-Jeli East-West en Perak, Malasia, una cría de elefante de cinco años fue atropellada por un camión. Su madre, una elefanta adulta de 25 a 27 años y 2,2 toneladas, se quedó junto al lugar del accidente durante varias horas.

una cría de elefante de cinco años fue atropellada por un camión.. / RS |

Testigos relataron que la elefanta apoyaba su cabeza en la puerta del camión y parecía intentar empujarlo para liberar a su cría. Las autoridades y ciudadanos que se desplazaron al lugar tuvieron que atarla con varias cuerdas sujetas a los coches para poder mover a la elefanta de su cría. El animal fue trasladado a un sitio seguro y atendido por personal médico para poder batir el duelo.

This Mother’s Day (U.S) a baby elephant calf was accidentally struck by a truck in Malaysia… the mama stood and waited until morning for her baby.

The baby didn’t survive so they had to gently remove her from the scene pic.twitter.com/8PojF1BOsP

— LIZZIE (@farmingandJesus) May 15, 2025