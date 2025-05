¿El 621 es un número peligroso? Esto debes hacer si te llaman

El prefijo 621 en España se asocia con líneas móviles y ha sido utilizado por ciberdelincuentes para llevar a cabo robollamadas y estafas. Estas llamadas son automáticas, se cortan de forma abrupta o no tienen sonido, buscando que el usuario devuelva la llamada, lo que puede resultar en altos cargos o en la grabación de su voz para fraudes futuros.

¿Cómo operan estas estafas?

Los estafadores emplean varias tácticas para engañar a los usuarios, incluyendo:

1. Robollamadas silenciosas: Llamadas que se cortan al contestar, incentivando al usuario a devolver la llamada.

2. Grabación de respuestas afirmativas: Graban la voz del usuario al responder "sí" para autorizar transacciones o contratar servicios fraudulentos.

3. Suplantación de identidad: Usan información personal para hacerse pasar por el usuario y cometer fraudes.

Recomendaciones para protegerte

Para prevenir estafas, se recomienda:

1. No contestar llamadas de números desconocidos con prefijo 621.

2. No proporcionar información personal ni responder afirmativamente.

3. No devolver llamadas perdidas de números sospechosos.

4. Bloquear y reportar esos números a su proveedor.

5. Usar aplicaciones para bloquear llamadas no deseadas.

